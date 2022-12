Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 30 dicembre. La diminuzione della pressione favorirà il passaggio di correnti umide dando luogo all’aumento di nubi. Dal pomeriggio il cielo sarà molto nuvoloso. I venti saranno deboli e il mare mosso. Andiamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino, tendente a variabilità durante il pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, con nuvolosità in graduale aumento fino cielo coperto e deboli piogge durante la serata. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso per tutto il giorno, con onde che potrebbero raggiungere quasi un metro di altezza, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano, dove il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge. La nuvolosità e i fenomeni si attenueranno gradualmente nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge. Durante il pomeriggio la nuvolosità si attenuerà temporaneamente, ma dalla sera sarà nuovamente in aumento, con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Riprendono quindi le giornate umide, con qualche sporadica debole pioggia, e le temperature continueranno a essere sopra la media stagionale. Per oggi è tutto, continueremo ad aggiornarvi con le previsioni di Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

