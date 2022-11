Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per domani mercoledì 23 novembre. La perturbazione che ha portato vento e pioggia sull’isola si allontanerà anche se persisterà il tempo variabile soprattutto a ridosso dei rilievi occidentali dando origine a qualche sporadico fenomeno tra la mattina e il pomeriggio per poi attenuarsi. Le temperature rimarranno stabili. Vediamo nei dettagli dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso con fenomeni in assorbimento durante la giornata. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge al mattino con schiarite dalla sera. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà grosso alla sera e agitato durante la notte, come rilevato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso. Passiamo alla provincia di Nuoro con nubi in progressivo aumento, deboli piogge dal pomeriggio e schiarite in serata. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà da mosso a molto mosso per l’intera giornata come rilevato dagli esperti di Meteo.it. Un mercoledì più o meno simile in tutta le province della Sardegna ma con una differenza di temperature di addirittura 6°C tra la provincia di Cagliari e quella di Nuoro. Il tempo tenderà a un miglioramento in giornata per quanto riguarda le perturbazioni. Continuate a tenervi aggiornati con Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

