Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 3 dicembre. Si prevede in tutta l’Isola tempo instabile in modo particolare sul settore orientale dove ci sarà la possibilità che si verifichino piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Nel resto dell’isola i fenomeni saranno meno probabili durante il giorno, mentre alla sera l’instabilità si accentuerà sia nel sassarese che nel nuorese. Le temperature saranno in aumento con punte di 20°C: I venti saranno moderati e i mari molto mossi. Vediamo nei dettagli dagli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento e piogge e rovesci anche a carattere temporalesco previsti in serata. Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudest al mattino, deboli e provenienti da Est al pomeriggio. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco dell’intera giornata, come rilevato da Meteo.it.

Passiamo nuovamente a 3b Meteo per la provincia di Oristano dove è previsto tempo instabile caratterizzato da cielo parzialmente poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata. Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sud-Est per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Un autunno per il momento mite con temperature abbastanza accettabili ma umido. Vedremmo nei prossimi giorni cosa ci riserva il tempo. Continueremo a tenervi informati con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 su Radio Casteddu Online. A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, la pioggia non concede tregua nel weekend: ombrelli aperti anche domenica proviene da Casteddu On line.