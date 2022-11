Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per mercoledì 2 novembre. Anche la giornata di domani sarà stabile e in prevalenza soleggiata con qualche addensamento nuvoloso in transito. Si avvertirà un lieve calo termico anche se le temperature saranno comunque sopra la media stagionale. Entriamo più dettagliatamente nelle quattro province storiche della Sardegna con le previsioni degli esperti di 3B Meteo: A Cagliari domani il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso.La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Sassari è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest.Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano che prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C.I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da est e al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Passiamo alla provincia di Nuoro dove il cielo si prevede sereno durante la mattinata, con nubi in aumento nel corso della giornata fino ad arrivare a una consistente nuvolosità in serata. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Nell’isola continua a regnare la stagione mite, anche se molto lentamente ci si avvicina sempre più all’autunno.Si iniziano a indossare le maglie a manica lunga e dal tardo pomeriggio magari anche una giacchetta. Saranno accontentati sia gli amanti del fresco che del bel tempo.Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà il nostro clima, seguite dunque Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, l’autunno resta ai box: 25 gradi e tanto sole sulla Sardegna proviene da Casteddu On line.