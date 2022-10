Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 28 ottobre. La giornata sarà ancora all’insegna del tempo stabile con sole e caldo in tutta l’isola. Le temperature saranno ancora al di sopra della media stagionale. Andiamo a vedere nei dettagli le previsioni dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari è previsto bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Anche a Sassari è previsto bel tempo e sole per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest e al pomeriggio da Nord. Da Meteo.it si prevede mare calmo per tutta la giornata.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove si prevede anche qui una giornata con sole splendente. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà quasi calmo. Anche per la provincia di Nuoro è previsto sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da est. Il mare sarà calmo per l’intera giornata come si evince dagli esperti di Meteo.it. Quindi ancora caldo in tutta l’isola, il sole accontenta gli amanti dell’ estate mentre l’autunno si fa desiderare da chi inizia a sentire la nostalgia delle felpe e del piumone. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete ascoltare le previsioni di Meteo Casteddu tutti i giorni su Radio Casteddu alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35.

