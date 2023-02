Meteo Casteddu, il weekend inizia col sole e poche nuvole: più caldo su tutta l'Isola

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 17 febbraio. L’aumento della pressione favorirà il diradamento della nuvolosità che porterà a cieli sereni dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche addensamento durante le ore serali. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 5°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarò poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 4°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà calmo per tutto il giorno, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo. A Oristano la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile con schiarite durante le ore pomeridiane. Non sono previste piogge. Laa temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 4°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Approfittiamo delle belle giornate perché esporsi seppur per poco tempo al sole anche invernale aumenta il nitrossido. Si tratta di una molecola che dilata i vasi sanguigni, abbassa la pressione e stimola la funzione antibatterica. Inoltre, i raggi ultravioletti disinfettano la pelle regolando il ricambio cellulare, recando beneficio anche a chi soffre di dermatiti o psoriasi. Con questa curiosità sui benefici del sole, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35.

A cura di Claudia Saba