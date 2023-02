Meteo Casteddu, il sole spunta tra nuvole e neve: continua a regnare il freddo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 8 febbraio 2023. Infiltrazioni umide raggiungeranno l’isola determinando cieli in prevalenza molto nuvolosi. I venti saranno moderati e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo nei dettagli con i dati di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà da molto nuvoloso per tutta la giornata. E’ previsto qualche piovasco durante il pomeriggio. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino con nubi in aumento dalle ore pomeridiane fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge previste in serata. La temperatura massima sarà di 8°C e la minima di 4°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Nordest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare a un’altezza di 1,05 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 2°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso. Si verificheranno deboli nevicate che andranno ad assorbirsi durante il pomeriggio con qualche schiarita. La temperatura massima sarà di 6°C e la minima di 2°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est per l’intera giornata. Niente sole per la giornata di domani dunque, in tutta la Sardegna. Le temperature saranno basse e qualche fiocco di neve tornerà nel Nuorese. Questa dovrebbe essere la settimana più fredda dell’anno. Continueremo ad aggiornarvi con le previsioni di Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.