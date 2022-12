Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 2 dicembre La giornata sarà caratterizzata da tempo instabile con aumento di nuvolosità e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco sui settori orientali. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Addentriamoci nelle quattro province storiche della Sardegna per vedere nei dettagli dagli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Nella notte sono previste precipitazioni con 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Nella provincia di Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità sarà in graduale attenuazione. In serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso per l’intera giornata come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità andrà ad attenuarsi gradualmente nell’arco della giornata. In serata il cielo sarà poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità andrà ad attenuarsi e i fenomeni si assorbiranno nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est. Il mare sarà poco mosso come rilevato da Meteo.it. Risalta dunque che nell’isola le temperature saranno in lieve rialzo. La giornata sarà umida e non ventosa. Continuate a tenervi informati per i prossimi giorni con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu Online. A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, il maltempo avvolge tutta la Sardegna: nuvole e temporali proviene da Casteddu On line.