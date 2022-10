Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per mercoledì 26 ottobre. Il tempo rimarrà stabile e soleggiato in tutta la Sardegna. Il cielo sarà sereno con qualche velatura di passaggio. Addentriamoci nelle quattro province storiche dell’isola con le previsioni degli esperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il tempo sarà bello, il sole splenderà su tutta la provincia per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare secondo gli esperti di Meteo.it sarà calmo o poco mosso per tutta la giornata.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano che prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Nella provincia di Nuoro il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord e al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà da poco mosso a mosso per tutta la giornata come si evince da Meteo.it. Insomma, il tempo continua a regalarci una lunga calda stagione dominata dal sole e da qualche innocua nuvola. Continuiamo a goderci il bel tempo, magari concedendoci delle salutari passeggiate all’aria aperta. Per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Meteo Casteddu come sempre su Radio Casteddu alle ore 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba

L'articolo Meteo Casteddu, il caldo soffoca tutta la Sardegna: sole e 27 gradi proviene da Casteddu On line.