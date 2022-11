Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per mercoledì 9 novembre. La giornata sarà soleggiata al mattino ma soggetta ad addensamenti con graduale aumento di nuvolosità durante il pomeriggio per l’arrivo di nubi alte e stratificate. Le temperature registrate saranno al di sopra della media stagionale con punte di 25°C. Vediamo nei dettagli da 3B Meteo le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna : A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento al pomeriggio e alla sera. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e provenienti da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e provenienti da sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà poco nuvoloso con la presenza di addensamenti durante il pomeriggio e la sera. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud e al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso per l’intera giornata come si evince da Meteo.it

Passiamo nuovamente a 3B Meteo per la provincia di Oristano che sarà caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso con la presenza di addensamenti durante il pomeriggio e alla sera. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati nell’arco dell’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Nuoro si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata . La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà da calmo a poco mosso nell’arco dell’intera giornata come riportato da Meteo.it. Insomma, qualche velatura ma ancora alte temperature che ci consentiranno di fare a meno di pompe di calore, stufe a pellet e così via. Continueremo a tenervi informati sulle previsioni meteo di tutta la Sardegna. Continuate a seguire Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.

