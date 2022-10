Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 18 ottobre. Proseguono le belle giornate soleggiate, accompagnate da temperature gradevoli. Vi consiglio di approfittarne per le passeggiate all’aria aperta fintanto che questo bel tempo le renderà possibili. Ma andiamo a vedere quali sono le previsioni degli esperti di 3B Meteo per la giornata di domani. In generale in Sardegna il tempo sarà stabile con sporadici annuvolamenti di passaggio alternati ad ampi spazi soleggiati. Vediamo nei dettagli le previsioni nelle 4 province storiche della Sardegna, sempre da 3B Meteo: A Cagliari regnerà il bel tempo per tutta la giornata, caratterizzata da sole e qualche annuvolamento sparso di passaggio. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 18°C. I venti moderati e provenienti al mattino da Sud-Sudest e al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari è previsto cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti al mattino saranno deboli e provenienti da Nord; al pomeriggio moderati e provenienti da Nord-Nordovest. Per quanto riguarda il mare, andiamo a vedere da Meteo.it : Mare calmo fino alla sera e poco mosso la notte.

Torniamo su 3B Meteo per le previsioni della provincia di Oristano: Cielo in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da est e al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Nuoro si prevede cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest e al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Da Meteo.it il mare si prevede poco mosso per tutto il giorno. Previsioni meteo davvero piacevoli per tutta la Sardegna. Saremo tutti sotto lo stesso cielo e lo stesso sole. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35

L'articolo Meteo Casteddu, il caldo non lascia la Sardegna: sole e nuovi picchi di 27 gradi proviene da Casteddu On line.