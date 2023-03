Meteo Casteddu, il caldo fa sul serio su tutta la Sardegna: picchi di 22 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 9 marzo 2023. L’ulteriore aumento dell’alta pressione favorirà il diradamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari la giornata sarà parzialmente soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. Anche a Sassari la giornata sarà parzialmente soleggiata con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare fino a 1,4m di altezza, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite che saranno ancora più ampie in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per l’intera giornata. Le temperature di Sassari e Oristano rimarranno stabili, mentre a Cagliari e Nuoro subiranno un leggero aumento, e comunque saranno gradevoli in tutta l’isola. Continueremo a tenervi aggiornati con Meteo Casteddu, ogni giorno su Radio Casteddu Online, alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba