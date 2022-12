Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 31 dicembre 2022. L’alta pressione garantirà in tutta l’isola tempo stabile e assolato con venti deboli e mare mosso. Vediamo nei dettagli le previsioni con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti aal mattino da Nord, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari sono previste nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud, al pomeriggio da Sud-Sudovest.

A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità prevista durante il pomeriggio. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Per l’ultimo giorno dell’anno il tempo ci ha riservato una calda, luminosa e asciutta giornata di sole. Con l’augurio di godervela nel miglior modo possibile, vi auguro un felice anno nuovo, ricco di soddisfazioni. Per oggi è tutto, continueremo ad aggiornarvi con le previsioni di Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. Buon 2023!! A cura di Claudia Saba.

