Meteo Casteddu, giugno inizia con temporali e forte vento su tutta la Sardegna

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 1 giugno 2023. L’Isola sarà sotto l’effetto di una circolazione depressionaria che determinerà molte nubi e rovesci anche a carattere temporalesco che si attenueranno in serata. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sud per l’intera giornata. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco durante il pomeriggio, in attenuazione in serata. Sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata, provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Nord. È prevista allerta meteo per la pioggia. Il mare sarà poco mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge durante il pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà nuvolosa con nubi in progressivo aumento e rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est per l’intera giornata. E’ prevista allerta meteo per la pioggia. Il mese di giugno inizia all’insegna del maltempo. L’estate si avvicina ma sembra tornato l’autunno. Per oggi è tutto, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.