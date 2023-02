Meteo Casteddu, gelo e pioggia si prendono una pausa: picchi di 13 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 10 febbraio. Grazie un campo di alte pressioni sarà garantito tempo stabile e soleggiato in tutta l’isola, tranne la presenza di qualche nube sparsa durante la mattinata. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Andiamo nei dettagli consultando i dati degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 4°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di qualche nube sparsa nel corso della mattinata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 3°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo. A Oristano il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 2°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da nord-Nordest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 7°C e la minima di 2°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nord-Nordest per l’intera giornata.

È finalmente tornato il sole sulla nostra regione, con temperature ancora rigide. In tanti starete già sognando la primavera, con i suoi profumati fiori, ma anche febbraio ha i suoi fiori bellissimi, ad esempio l’alaterno, la calendula, la camelia sasanqua, il ciclamino, il corniolo, il gelsomino d’inverno e tanti altri. L’inverno non è quindi senza colori e senza fiori. Con questa piccola curiosità vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.