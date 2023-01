Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 20 gennaio 2023. La circolazione ciclonica responsabile dei temporali si allontanerà cedendo il posto durante la sera ad ampi rasserenamenti e aria più secca. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo nello specifico le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che andranno ad assorbirsi nel pomeriggio per riprendere in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, forti al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco, e rasserenamenti in serata. Sono previsti 38 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 6°C e la minima di 4°C. I venti saranno forti e provenienti da Nord-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà da molto mosso a agitato per l’intera giornata come riportato da Meteo.it. Torniamo su 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dalle ore pomeridiane e rasserenamenti in serata. Sono previsti 33 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 8°C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudest, forti al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà agitato. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con deboli nevicate per tutta la giornata. Sono previsti 3 mm di pioggia e 7 mm di neve. La temperatura massima sarà di 4°C e la minima di 1°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord. Ancora freddo in tutta l’isola anche se in qualche zona le temperature saranno in leggero rialzo, soprattutto a Cagliari che con i suoi 10°C sarà la provincia più calda della Sardegna, mentre nel Nuorese si continuerà a godere dello scenario innevato. Per oggi è tutto, vi invito a rimanere aggiornati con le previsioni per tutta la Sardegna, vi do quindi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba

