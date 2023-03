Meteo Casteddu, è sempre primavera in anticipo sulla Sardegna: picchi di 21 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 10 marzo 2023. L’alta pressione garantirà in tutta l’Isola tempo stabile e soleggiato. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico cosa si prevede per le quattro province storiche della Sardegna, consultando i dati di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per l’intera giornata. Il mare sarà da molto mosso a agitato per tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutto il giorno. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà parzialmente soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per l’intera giornata. Marzo è un mese di passaggio e il suo clima è variabile. Spesso capita che piova con il sole splendente. Vedremo quindi cosa ci riserverà per i prossimi giorni. Vi terremo sempre aggiornati con Meteo Casteddu, ogni giorno su Radio Casteddu Online, alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.