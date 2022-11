Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 1 dicembre. Per la giornata si annuncia un tempo variabile in tutta l’isola, con annuvolamenti anche compatti e piogge soprattutto verso sera nell’Iglesiente e nel Cagliaritano. I venti saranno deboli e il mare mosso. Andiamo a vedere nei dettagli da 3b meteo le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio, con cielo molto nuvoloso e rovesci anche a carattere temporalesco durante la serata. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari sono previste nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata e ampie schiarite in serata. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso per l’intera la giornata.

Nella provincia di Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dal pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Il mese di dicembre inizierà dunque con una tregua dalle piogge tranne che nel Cagliaritano. Le temperature saranno molto simili in tutta l’isola. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, dicembre inizia tra sole e nuvole: sulla Sardegna piogge a sprazzi proviene da Casteddu On line.