Meteo Casteddu, dicembre inizia nel segno del caldo: sulla Sardegna picchi di 22 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 1 dicembre 20233. Tutta l’Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata, come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Il mese di dicembre inizierà con una bella giornata di sole, con temperature in rialzo che toccheranno i 22°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon dicembre a tutti e buon ascolto con Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.