Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 21 ottobre. In Sardegna prosegue un clima molto mite, con sole e temperature addirittura in rialzo come si evince da Meteo.it. Stiamo vivendo un autunno che assomiglia più alla primavera. Ma andiamo a vedere le previsioni per le quattro province storiche dell’isola dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite al mattino con una graduale attenuazione della nuvolosità che porterà a cielo sereno in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 20°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest e al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per tutta la giornata durante la quale non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da Sud-Sudest e al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare dalle previsioni di Meteo.it sarà al mattino poco mosso e alla sera mosso. Calmo nella notte.

Torniamo a 3B Meteo per la provincia di Oristano: cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da est e al pomeriggio da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Per la provincia di Nuoro si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento nel pomeriggio e durante la sera. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima e la minima di 15°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata, provenienti al mattino da Est-Nordest e al pomeriggio da Sud-Sudovest. Ancora possiamo aspettare per organizzare l’armadio per il cambio stagione e possiamo addirittura continuare a indossare il costume da bagno per trascorrere qualche piacevole, rilassante, impagabile ora nelle nostre incantevoli spiagge. Per oggi è tutto, vi saluto ricordandovi l’appuntamento con il prossimo Meteo Casteddu ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.

