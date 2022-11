Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per sabato 19 novembre. In Sardegna sarà una giornata piovosa. Le piogge saranno più abbondanti e persistenti lungo la fascia costiera occidentale e nel Cagliaritano e andranno ad attenuarsi gradualmente dal pomeriggio alla sera. Le temperature saranno in calo. Andiamo nei dettagli con le previsioni di 3B Meteo per le quattro province storiche dell’isola. A Cagliari è previsto cielo molto nuvoloso e deboli piogge in rapido assorbimento verso il tardo pomeriggio. Sono previsti 8 mm di pioggia. In serata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco che andranno temporaneamente ad attenuarsi nel pomeriggio. Sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Il mare sarà agitato per l’intera giornata con onde che arriveranno a superare i 3 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso con presenza di deboli piogge che andranno ad intensificarsi in serata, con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 12 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata si verificheranno nuovi rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata come rilevato dagli esperti di Meteo.it. Insomma, un pochino alla volta le temperature continuano ad abbassarsi, come è normale che sia anche se non possiamo ancora chiamarlo “freddo”. Vi auguro un buon weekend e continuate a seguirci su Radio Casteddu Online con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 A cura di Claudia Saba.

