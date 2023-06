Meteo Casteddu, aria umida e nuvole non cancellano il caldo: picchi di 29 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per martedì 13 giugno 2023. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di aria umida che determinerà l’aumento della nuvolosità dalle ore pomeridiane fino a cieli nuvolosi in serata. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Addentriamoci nelle quattro province storiche della Sardegna, consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche addensamento durante le ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 21°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà quasi calmo. A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi che si intensificheranno portando a cielo nuvoloso in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud, al pomeriggio da Nordovest.

A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino con addensamenti previsti dalle ore centrali della giornata fino alla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati e provenienti da ovest-Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti anche compatti nel pomeriggio e deboli piogge. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Sarà un martedì caldo e piacevole con temperature simili in tutta l’isola. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.