Metano per le aziende dell’area industriale di Oristano: lavori appaltati, si comincia a settembre

Oristano

La rete di distribuzione sarà ultimata entro la prossima estate: 9 mesi di tempo per la consegna

L’impresa IN.CO. S.R.L. unipersonale di Quartu Sant’Elena si è aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione della rete di distribuzione del gas-metano nell’agglomerato industriale di Oristano

Le buste con le offerte sono state aperte ieri mattina. Alla gara erano stati invitati 25 operatori economici specializzati e avevano presentato la propria offerta 6 imprese.

L’azienda aggiudicataria ha offerto un ribasso pari al 22,973% che determina un importo contrattuale di 2.491.749,22 euro, oltre l’Iva.

L’opera ha da poco completato l’iter autorizzativo, compresa la valutazione di impatto ambientale ministeriale. Prevede una rete capillare di distribuzione e consegna del gas-metano alle imprese della zona industriale di Oristano – circa 150 – che ne faranno richiesta.

“Entro i prossimi 30 giorni”, fanno sapere dal Consorzio industriale oristanese, “verranno espletate dagli uffici del Consorzio tutte le formalità propedeutiche alla stipula del contratto d’appalto e, pertanto, entro la prima settimana del mese di settembre, potranno avviarsi i lavori la cui durata prevista è di 270 giorni”.

La rete di distribuzione si estenderà per circa 20 chilometri e si ramificherà nei 4 punti di consegna previsti e ubicati nell’area del Porto Industriale di Oristano, uno dei quali già attivo: il deposito costiero di Hi-Gas.

Parallelamente allo sviluppo della rete, è prevista la posa di una linea in fibra ottica che consentirà di gestire i flussi di rete e le letture dei consumi del gas-metano.

L’ importo complessivo dell’intervento è pari a 3.500.000, euro di cui 3.176.829,80 euro per lavori a base di gara. Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato regionale dell’Industria.

Per il Presidente del Consorzio, Gianluigi Carta, la realizzazione della rete di distribuzione del metano “entra finalmente in fase operativa, dopo il lungo periodo occorso per ottenere tutte le autorizzazioni, e la disponibilità del metano costituirà una nuova opportunità per le imprese energivore insediate nell’area industriale e un ulteriore elemento di attrattività per spingere gli imprenditori a localizzare i propri investimenti nell’oristanese”.

Martedì, 25 luglio 2023