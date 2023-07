Metano per 150 aziende dell’area industriale di Oristano, lunedì si aprono le buste con le offerte

Oristano

Il Consorzio deve appaltare lavori per oltre 3 milioni di euro

Entro il prossimo anno le aziende che operano nell’agglomerato industriale di Oristano potrebbero disporre del metano. Il Consorzio industriale provinciale dell’Oristanese ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova rete e ieri è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Ne sono arrivate una mezza dozzina.

La rete si svilupperà per quasi 20 chilometri e servirà sia l’agglomerato centrale che quello Nord: per intenderci, raggiungerà le aziende presenti nell’area portuale e quelle a ridosso della città. In tutto sono quasi 150 e per loro si tratta sicuramente di un’importante opportunità.

Il Consorzio industriale provinciale dell’Oristanese, guidato dal presidente Gianluigi Carta, ha bandito una gara d’appalto per 3 milioni e 217 mila euro.

All’inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì, il Cipor aprirà le buste. “Se riusciremo a completare le procedure di aggiudicazione prima della chiusura estiva degli uffici”, ha dichiarato il direttore generale del Consorzio Marcello Siddu, “i lavori potrebbero iniziare verosimilmente a settembre”.

L’impresa che si aggiudicherà l’esecuzione delle opere avrà nove mesi di tempo per completarle. Poi si dovrà cercare un gestore per la rete. Resta aperta la possibilità che un domani la nuova rete possa essere collegata a quella al servizio degli abitati di Oristano e di Santa Giusta.

Nel porto industriale di Oristano da quasi due anni è attivo il più grande deposito costiero di metano liquido della Sardegna. Lo ha realizzato e lo gestisce la società Higas e opera con i principali gruppi impegnati nella distribuzione del metano in Sardegna, oltreché con importanti aziende private che utilizzano già il metano per le proprie attività industriali. Progetti analoghi sono stati annunciati dalle società Edison e Ivi Petrolifera.