Metano nelle reti del gas, aumenta il traffico di gnl al porto industriale di Oristano – Santa Giusta

Nuovo carico per il deposito costiero della Higas

Santa Giusta

Nuovo carico per il deposito costiero della Higas

Il passaggio delle reti del gas della Sardegna dall’aria propanata al metano sta incrementando il traffico di gnl nel porto industriale di Oristano – Santa Giusta. Ieri ha attraccato la nave Coral Methane, che ha riversato il suo carico di metano liquido nel deposito costiero della Higas. E’ il nono carico che arriva nell’impianto dello scalo oristanese.

Significativo il fatto che per la prima volta in banchina sia giunta una nave che non fa parte del gruppo Avenir, al quale la Higas fa capo.

Da ricordare, inoltre, che proprio in queste settimane sta prendendo il via anche il progetto del Consorzio industriale di Oristano per la realizzazione della rete del gas.

Servirà tutte le aziende dell’agglomerato col metano e potrà essere collegata un domani anche con la rete cittadina di Oristano.

Nuove operazioni di scarico del metano liquido nell’impianto Higas al porto industriale Oristano – Santa Giusta

Domenica, 8 ottobre 2023

