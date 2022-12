Fordongianus

Un ricco calendario di eventi con i laboratori esperienziali

Fordongianus apre nuovamente le sue porte con la versione invernale di “Mestieri, passioni e sapori a … Forum”, un’esperienza unica che il 29 e 30 dicembre permetterà di vivere e assaporare le tradizioni e la storia del paese, non solo con le numerose esposizioni in vari punti del paese, ma anche attraverso dei laboratori esperienziali che saranno l’occasione di riscoprire le antiche lavorazioni del passato. L’iniziativa è curata dalla Pro loco, con la collaborazione del Comune e il patrocinio dell’Assessorato regionale al turismo.

Saranno sei i laboratori che animeranno le giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13,30 e dalle 15 alle 16,30, con delle attività dedicate ad adulti e bambini. Il 29 dicembre sarà la volta delle classi dedicate alla lavorazione del legno per bambini e a quella della pietra per il gli adulti: per tutti invece le attività incentrate sulla pietra.

Nuove esperienze domenica con tre attività dedicate alla preparazione – aperta a tutti – dei dolci tradizionali , alla creazione dei cestini per gli adulti e della lavorazione della ceramica per i bambini.

La Pro loco di Fordongianus ha messo a disposizione un numero di telefono per quanti vorranno prenotare la partecipazione ai laboratori: è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero 348 80 81 374.

Il programma. Si parte sabato alle 9 con le esposizioni nelle dimore fordongianesi: oltre ai manufatti in pietra e legno creati dalle sapienti mani degli artigiani locali, un tuffo nel passato con gli abiti tradizionali, i tessuti in orbace, gli intrecci dei cestini e gli scannixeddus, le piccole seggiole immancabili nelle serate davanti ai focolari. Spazio anche ai prodotti agroalimentari, con l’esposizione di arance, lorighittas e del tipico pane fatto in casa; e ai manufatti direttamente dall’estro degli hobbisti locali, quali borse, pietre e tegole decorate, presepi, decorazioni natalizie e tanto altro.

La giornata prosegue alle 9,30 con l’avvio delle visite guidate presso le Terme Romane e la Casa Aragonese, un edificio storico tipico del centro Sardegna risalente alla fine del 1500, situato in Pratza de Is Ballus. Largo ai profumi e i sapori della gastronomia sarda alle 11 con l’apertura del punto ristoro, che delizierà i visitatori con una zuppa di ceci e cotiche, carne di maiale alla brace e petza imbinada, l’antico piatto della cucina agropastorale dell’Isola a base di carne lasciata a macerare nel vino e nell’aceto arricchiti di spezie.

Per smaltire le calorie del pranzo, partenza alle 14,30 dalla biblioteca comunale (via Traiano 4) per l’escursione in mountain bike dedicata ai ragazzi dai 6 ai 17 anni a cura dell’associazione Kayak Fordongianus. Ad intrattenere i visitatori dalle 15 saranno invece i balli e canti itineranti, che animeranno le vie di Fordongianus con le esibizioni dei Mamudinos accompagnati dagli organetti e le voci di Giuseppe Dessì e Maria Basilia Calaresu. Nuovo giro di ballo in piazza Aragonese con le musiche della fisarmonica e l’organetto Alberto Caddeo e la voce di Morgana che andranno a chiudere la prima giornata alle 16,30.

Si passa a domenica 30 dicembre con la riapertura delle case alle 9 e la partenza delle visite guidate alle Terme e alla casa Aragonese sempre a partire dalle 9,30. Dalla biblioteca, partenza alle 10 in esplorazione con l’associazione Kayak Fordongianus e la sua escursione in mountain bike aperta a tutti. E per recuperare le energie perse, alle 11 la riapertura del punto ristoro con il menù tradizionale a base di ceci e cotiche, carne di maiale alla brace e petza imbinada. Via agli intrattenimenti dalle 15 con i balli e i canti itineranti animati dalla fisarmonica e l’organetto di Alberto Caddeo, la voce di Torangelo Salis e Costantino Doppiu: i tre musicisti daranno poi l’arrivederci ai visitatori, chiudendo la manifestazione in piazza Aragonese con ballusu in pratza.

“Mestieri, passioni e sapori a…Forum” vede l’organizzazione della Pro Loco di Fordongianus in collaborazione con il Comune di Fordongianus, con il patrocinio della Regione Sardegna.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento è possibile visitare il sito ufficiale della Pro Loco di Fordongianus, o contattare i numeri 349 7969708 e 331 3655382.

Martedì, 20 dicembre 2022