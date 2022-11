Per la Bosa Marina-Turas, invece, si procederà con l’eliminazione delle attuali ringhiere e murature laterali: verranno sostituite con elementi uguali a quelli previsti per il ponte. Saranno installate nuove protezioni dove attualmente mancano.

Le opere, per l’ammontare di oltre 810.000 euro, sono in capo alla Provincia. Due i finanziamenti arrivati dal Ministero delle Infrastrutture: il primo, di circa 310.000 euro, è del 2020; il secondo, di 500.000 euro, del 2021.

Nuova vita a Bosa per il ponte sulla Provinciale 49, conosciuto come ponte nuovo, e per la strada Planargia 3, la Bosa Marina-Turas. Il responsabile del settore Viabilità della Provincia di Oristano ha preso atto dell’esito positivo della conferenza di servizi e ha approvato il progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza. Lo ha reso noto il vicesindaco di Bosa Federico Ledda, che ha in carico i Lavori pubblici.

Il vicesindaco di Bosa, Federico Ledda

Fonte: Link Oristano

