Arborea

Mirko Scannella e Renato Bruno, 16 anni, frequentano la scuola Teuliè di Milano

Messa speciale la notte di Natale per due giovanissimi di Arborea, allievi della storica Scuola Militare Teuliè di Milano. Mirko Scannella e Renato Bruno, entrambi sedicenni e figli d’arte, durante la celebrazione nella Chiesa del SS Redentore di Arborea hanno fatto benedire dal parroco don Silvio Foddis, gli spadini che completano l’uniforme storica dell’Allievo.

Alla messa erano presenti i familiari, il maresciallo maggiore Mike Scannella, comandante della stazione di Arborea, e l’appuntato scelto Salvatore Bruno, effettivo al Comando Provinciale di Oristano; il comandante della Compagnia di Oristano Paolo Montorsi e la sindaca di Arborea Manuela Pintus.

“Nel rispetto di una tradizione ormai antica, ci apprestiamo adesso a celebrare un rito semplice ma molto significativo, che si svolge contemporaneamente in altre Chiese del Territorio Nazionale: la benedizione degli Spadini degli Allievi ammessi a frequentare la Scuola Militare, banco di prova assai selettivo e impegnativo, che quest’anno è senz’altro motivo di orgoglio per Arborea e per la nostra Comunità in seguito all’ammissione presso la prestigiosa Scuola Militare Teuliè di Milano di due nostri giovanissimi concittadini, Mirko Scannella e Renato Bruno”, ha detto nel corso della cerimonia il luogotenente Salvatore Lo Iacono, collega e amico di famiglia dei due ragazzi.

“Durante questa Notte Santa, ogni Allievo che ha deciso di mettere la sua vita al servizio della Patria, chiede al proprio parroco di benedire gli inizi del suo percorso formativo”, ha detto ancora Lo Iacono. “Egli consacra così, davanti a Dio, la fedeltà ai valori ed ai principi che ispirano la sua scelta, invocando la Benedizione del Signore. Il giovane Allievo è chiamato a custodire onore, dignità, fedeltà, audacia, volontà, lealtà, fierezza e coraggio, Valori che contraddistinguono ogni Allievo delle Forze Armate e che trovano nel dono di sé e nello spirito di servizio la loro più alta e nobile espressione”.

“Lo spadino, che completa l’uniforme storica dell’Allievo, ne identifica il suo nuovo status e la sua appartenenza ad una Scuola di formazione militare”, ha ricordato Salvatore Lo Iacono. “Trattandosi di un vero e proprio simulacro militare, lo spadino viene consegnato a ciascun Allievo dal rispettivo anziano con il tradizionale impegno di non sguainarlo dal fodero prima della cerimonia di benedizione. In tale contesto, è usanza ormai consolidata, anche in seguito all’ammissione delle donne alle Scuole Militari, che a sguainare per la prima volta lo spadino sia una persona dell’altro sesso, legata indissolubilmente all’Allievo o all’Allieva, che sicuramente non li tradirà mai”.

Nel caso di Mirko Scannella e Renato Bruno sono state le madri dei giovani allievi a compiere l’emozionante rituale davanti all’altare.