La giudice si è riservata di decidere

Non si è presentato in aula stamane Graziano Mesina, l’ex latitante di Orgosolo, 79 anni, arrestato il 18 dicembre scorso in un’abitazione di Desulo dove si era nascosto per evitare il rientro in carcere: Mesina sarebbe dovuto comparire davanti al Tribunale del riesame, al quale le sue avvocate, Beatrice Goddi e Maria Luica Vernier, si sono rivolte per ottenere il dissequestro di seimila euro e alcuni beni personali che l’ex latitante aveva con se al momento dell’arresto.

La giudice del Tribunale, Serena Corrias, si è riservata di decidere.

Si è opposto al dissequestro il pubblico ministero Armando Mammone, ritenendo che quei denari siano il frutto dell’attività illecita addebitata a Graziano Mesina.

Martedì, 8 febbraio 2022