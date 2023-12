Mercato di San Benedetto a Cagliari, la fine è più vicina: da oggi le domande di trasferimento

La data di trasferimento resta ancora un mistero, ma è chiaro che si avvicina a grandi passi: da oggi, e al massimo entro il 27 dicembre, i boxisti del mercato di San Benedetto dovranno inviare le domande di trasferimento nella struttura di piazza Nazzari. Il modulo compilato andrà inviato via pec alla direzione mercati e servirà anche come proroga dell’autorizzazione in scadenza a fine anno e che resterà valida fino al momento del trasferimento. Completato il trasferimento, inizieranno i lavori di restyling nella vecchia struttura.

Il mercato provvisorio di piazza Nazzari, costato 6 milioni di euro, sarà pronto dal 24 gennaio 2024. I parcheggi sotterranei alla piazza accanto al Teatro Lirico sono già aperti e al momento ospitano furgoni e materiale vario della ditta che sta realizzando i lavori. Si avvicina dunque l’ultimo Natale, almeno per questa fase, nel vecchio mercato: tante le paure e le paure dei boxisti che più volte hanno protestato per ottenere maggiori garanzie sul loro futuro. Almeno venti quelli che hanno deciso di non trasferirsi, alcuni perché in prepensionamento.

Dai commercianti viene chiesto anche l’utilizzo della terrazza con mini aree food di loro stessa gestione, con un secco no all’arrivo di ristoratori esterni. L’obiettivo è tenere solida e nitida l’identità dello storico mercato di Cagliari, uno fra i più grandi e apprezzati d’Europa.

Fonte: Casteddu on line