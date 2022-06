Mercato casa, a Cagliari vendita in meno di quattro mesi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Cagliari più o meno come le grandi città del resto d'Italia: per vendere un appartamento bastano 117 giorni, poco meno di quattro mesi. Sono gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa riferiti allo scorso gennaio.

Più lunghi i tempi a Carbonia: nel Sulcis occorrono in media 147 giorni. A Sassari ancora di più: secondo il report si arriva a quota 149 giorni. "Continua il buon andamento del mercato immobiliare italiano - spiegano gli esperti riferendosi al quadro nazionale - e a confermarlo è anche l'andamento dei tempi di vendita che si abbreviano ancora. Gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferiti al secondo semestre 2021 mostrano che, nelle grandi città, questi sono di 114 giorni, nell'hinterland delle grandi città di 144 giorni e nei capoluoghi di provincia di 138 giorni. A distanza di un anno si riscontra rispettivamente una diminuzione di quattro giorni, tredici giorni e otto giorni". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna