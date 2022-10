Mercantile fermato in porto a Oristano dopo ispezione - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 11 OTT - Dopo una dettagliata ispezione che si è protratta fino a tarda sera, il team specializzato Port State Control della Capitaneria di Porto di Oristano ha fermato una nave battente bandiera dello stato di Vanuatu, in Micronesia, con a bordo otto persone di equipaggio, impegnata in operazioni commerciali al porto industriale. L'ultimo approdo era stato uno scalo della Tunisia e sarebbe dovuta ripartire oggi.

Durante le verifiche sono state riscontrate carenze correlate alla sicurezza della navigazione che, al momento, impediscono la partenza della nave fino al loro risolvimento da parte della Compagnia armatrice. Gli ispettori, in particolare, dai test effettuati hanno rilevato che il battello di emergenza è risultato non funzionante rendendo pressoché impossibile abbandonare la nave in caso di emergenza; le esercitazioni eseguite a bordo hanno dimostrato che l'equipaggio non fosse pienamente pronto in caso di evacuazione dalla nave o per fronteggiare un incendio a bordo, attività cui standard di sicurezza sono previsti da normative internazionali come la Convenzione per la Salvaguardia della vita Umana in mare - SOLAS. Inoltre, è stato riscontrato che non era possibile avviare uno dei motori principali e sulla stessa nave non funzionava regolarmente anche il sistema di individuazione degli incendi. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna