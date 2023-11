Menù panino a 3 euro, traffico in tilt a Cagliari: auto incolonnate dall'Asse Mediano a via Peretti

Basta un’offerta, uno sconto su un menù panino per paralizzare il traffico a Cagliari dall’Asse Mediano sino a via Peretti. Potenza della pubblicità e del passaparola: l’hamburger Crispy Mc Bacon venduto a tre euro, con patatine e bibita, ha portato tantissimi sardi a mettersi in macchina e tollerare lunghissime attese, col motore acceso, per accaparrarsi la promozione. Come in un girone dantesco, e potrebbe essere tranquillamente quello dei golosi, visto che non esiste quello dei “pazzi per gli sconti”, presi d’assalto anche i fast food del capoluogo sardo. I dipendenti sfornano un panino in promozione dietro l’altro, qualcuno suona il clacson ma è inutile: si deve rispettare la fila e sperare, quando sarà il proprio turno, che le scorte di hamburger, salse varie, bacon e pane non siano terminate. Lunghe code si sono registrate anche al Poetto di Quartu, con un’invasione di lamiere sin dalla rotonda che divide il Margine Rosso dalla via Fiume.