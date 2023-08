Mensa nelle scuole di Cabras: nuove funzionalità in arrivo per l’app del servizio

Cabras

Avviso del Comune

L’applicazione in dotazione al Comune di Cabras per l’acquisto dei buoni pasto del servizio mensa è stata aggiornata a una nuova versione. ComunicApp, al fine di migliorare l’esperienza tramite lo smartphone, è oggi arricchita da ulteriori funzionalità.

All’interno del menù dell’applicazione si trova la nuova voce di menù “Pagamenti”, contenente diverse sottosezioni, da cui sarà possibile visualizzare il saldo e le fasce di pagamento dei vari servizi nella sezione “Saldi servizi”, scaricare l’Estratto Conto e la Dichiarazione 730, effettuare i pagamenti tramite la sezione “Ricariche”, già disponibile in passato, e visualizzare l’elenco degli esercenti abilitati sul territorio.

Tutti gli utenti dovranno aggiornare l’APP ComunicApp per continuare a usufruire dei servizi online. In alternativa, l’APP non potrà più essere utilizzata.

Nel caso in cui siano impostati gli aggiornamenti automatici, l’APP si aggiornerà da sola, in caso contrario sarà sufficiente aprire l’applicazione e seguire le istruzioni presenti nella schermata principale.

Dopo l’aggiornamento verrà mantenuta la login degli utenti, che non dovranno quindi effettuare nuovamente l’accesso (se l’utente aveva già effettuato l’accesso prima dell’aggiornamento).

“L’introduzione dell’applicazione è stata una novità che ha portato il servizio al passo con i tempi perché velocizza le operazioni e va incontro allo stile di vita moderno”, ha affermato l’Assessore alla Cultura Carlo Trincas. “Prendendo spunto da questa iniziativa intendiamo migliorare con sempre nuovi servizi a favore della genitorialità”.