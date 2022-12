Oristano

Dalle Figlie di San Giuseppe un pasto al caldo da condividere nel giorno della festa, dopo la pandemia

Dopo due anni di pandemia, la Mensa della Carità delle Figlie di San Giuseppe, in via Carmine a Oristano, domani accoglierà nuovamente quanti vorranno consumare il pranzo di Natale al caldo e in compagnia.

“Durante la pandemia, per le feste – come in qualsiasi altro giorno – avevamo continuato a lavorare per offrire un pasto caldo a tutti, preparando dei pacchi per l’asporto”, ha spiegato la responsabile della Mensa, suor Gabriella Prinzis. “Questo sarà il primo Natale dopo l’emergenza Covid in cui finalmente potremo accogliere le persone nella sala da pranzo”.

Il menù, nel segno della tradizione, farà sentire tutti a casa. “Stiamo preparando un antipasto e la pasta al forno. Come secondo il maialetto o l’agnello arrosto, come alternativa per le persone musulmane. Ci saranno poi verdura, frutta, spumante e panettone”, ha spiegato suor Gabriella, con un pensiero per “la generosità di quanti hanno compiuto un gesto di solidarietà donando il cibo che serviremo domani”.

Sabato, 24 dicembre 2022