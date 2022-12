Terralba

Il consiglio comunale ha adeguato il piano urbanistico ai criteri di sicurezza più puntuali. Ora la parola alla Regione

Dopo i vincoli posti in seguito all’alluvione che ha colpito la Sardegna nel 2013, a Terralba riparte l’edilizia grazie all’approvazione dell’adeguamento del Puc al piano dell’assetto idrogeologico con il metodo bidimensionale. Ieri è arrivato il tanto atteso via libera dal Consiglio comunale. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Pili dovrà trasmettere la documentazione all’assessorato regionale dell’Urbanistica per la verifica di coerenza. Quando ci sarà il placet anche da Cagliari l’adeguamento sarà pubblicato sul Buras e da quel momento sarà subito efficace. Presumibilmente bisognerà attendere ancora un mese o poco più.

“Questo procedimento è partito quasi due anni fa”, ha dichiarato il sindaco Pili, “i vincoli sono stati modificati per le zone Hi*, cioè una grossa fetta del centro abitato e una parte dell’agro attorno al paese. Finalmente si potrà di nuovo costruire. Basti pensare che finora qui non era possibile né edificare né ampliare la propria abitazione”.

Questo risultato è stato possibile grazie alla revisione del metodo di modellazione idraulica. Il percorso istituzionale seguito dal Comune di Terralba è lo stesso intrapreso da Uta.

“Siamo il primo Comune in Sardegna a centrare questo risultato”, ha proseguito il primo cittadino di Terralba, “siamo un po’ più avanti di Uta, l’altro centro pilota. Con questo allentamento dei vincoli in caso di una grande alluvione ci sarebbero senz’altro disagi, ma non tali da mettere in pericolo le persone. Le regole sono precise: per esempio, non si potranno realizzare seminterrati. Il via liberà garantirà un rilancio importante alla nostra economia attraverso lo sviluppo edilizio”.

Alcune zone, in questa prima fase, sono rimaste escluse dallo studio bidimensionale. “Questo è sì un punto di arrivo”, ha precisato ancora Pili, “ma allo stesso tempo è anche un punto di partenza. Ci sono alcune zone ancora vincolate che meritano un ulteriore approfondimento. Estenderemo lo studio alle aree non interessate dal primo lotto. Si tratta di alcune zone del centro abitato, sparse a macchia di leopardo, e del resto dell’agro. Sono soddisfatto perché questo risultato era una delle priorità e uno degli impegni che avevamo preso con la cittadinanza già nel 2017”.