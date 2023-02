Meno trasferte per le analisi: da marzo a Neoneli un centro prelievi

Neoneli

Nuovo servizio un giorno alla settimana nell’ambulatorio comunale

È in arrivo un nuovo servizio sanitario per la comunità di Neoneli: il 2 marzo aprirà un centro prelievi presso l’ambulatorio comunale, vicino al Municipio.

“Stiamo vivendo un momento particolare, in cui vengono a mancare diversi servizi essenziali, come quello del medico di base. Per questo come Amministrazione abbiamo pensato di creare un servizio in più, che non sostituisce certamente quelli mancanti, ma che offre comunque ai cittadini un piccolo sollievo”, ha sottolineato il sindaco Salvatore Cau. “Siamo amareggiati perché ci sentiamo sempre più cittadini di serie B, ma noi non ci arrendiamo”.

Gestito dalla cooperativa sociale l’Arca di Ghilarza per un totale di 12.000 euro l’anno, il servizio sarà disponibile ogni giovedì, dalle 7:30 alle 9:30. Lo sportello Barigadu Sociale – a cura dell’Unione dei Comuni del Barigadu, attivo presso la Casa Cultura – sempre il giovedì ma dalle 18 alle 15 si occuperà di raccogliere le impegnative per le analisi prescritte, assieme a una fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

Entro il lunedì successivo sarà poi comunicata via sms la data e l’ora in cui verrà eseguito il prelievo di sangue. I pazienti che non hanno diritto all’esenzione riceveranno tramite e-mail il documento con il quale effettuare il pagamento del ticket sul portale o allo sportello postale.