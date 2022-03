Superski aperto fino al 10 aprile, stop a Falcade il 27 marzo:«I costi alle stelle potrebbero avere ripercussioni sull’estate»

BELLUNO. Pochissimi pendolari dello sci, lo scorso fine settimana. E negli alberghi non si sono fatti vedere, almeno nel numero atteso, i turisti del weekend. «Il motivo? È evidente», risponde Walter De Cassan, presidente di Federalberghi. «Quando un litro di benzina di costa 2 euro e mezzo… No, la stagione possiamo considerarla già in esaurimento…».

Gran parte del Superski chiuderà i battenti il 10 aprile, ma ci sono comprensori come Falcade che anticiperanno la chiusura di un paio di settimane. Colpa della neve? «No, perché grazie alle basse temperature, le piste al momento resistono, sono così compatte che arriveranno tranquillamente fino a Pasqua», assicura Marco Grigoletto, presidente degli impiantisti Anef. Di neve programmata, dunque, non c’è bisogno.

«Per fortuna no», sorride Grigoletto. «E, comunque, visto il caro bollette, non abbiamo alcuna intenzione di far ripartire i nostri cannoni. Non possiamo permettercelo».

Grigoletto opera ad Arabba. La valle è ancora molto frequentata. I pendolari, fa sapere, non mancano del tutto. «L’appassionato, se proprio è tale, non rinuncia ad una giornata di sci, anche se deve scucire 2 euro e 40 cent al litro. Ma non siamo quelli messi peggio: alcuni ospiti svedesi ci dicono che da loro la quotazione è arrivata a 3 euro al litro».

Per gli impiantisti è già il tempo di tirare i primi bilanci. «Non possiamo lamentarci», ammette Renzo Minella, direttore marketing a Falcade e sul Pellegrino. «Certo, registriamo tra il 15 e il 20% in meno di “primi ingressi” rispetto al 2019/2020, ma ci sta: prima il Covid, poi il caro carburante, quindi la guerra. E la mancanza di neve, quella da scenario».

Per Minella, come per Grigoletto, siamo comunque nell’ambito di una stagione “normale”, tipo 2016-2017, quella prima del boom. «Ci preoccupiamo, ma non più di tanto, per le minori presenze di questi giorni», annota De Cassan, «tutto sommato sono da mettere in conto, perché siamo in esaurimento di stagione. Cominciamo invece a preoccuparci», aggiunge, «per l’estate. Le prenotazioni stanno arrivando, ma tante solo come manifestazioni d’interesse, oppure condizionate all’involuzione dell’assetto internazionale. C’è paura, in giro. La paura che qualcosa di grave possa capitare».

Questo lo annota anche Lucia Farenzena, del Consorzio turistico Marmolada Val Pettorina. «Nell’ultima settimana non arrivano mail di prenotazione e riceviamo telefonate cariche di dubbi per l’estate. Attenzione, per tante famiglie il caro bollette è già un problema, quindi ci si limita in altre spese. Oppure si aspetta a fermare camere o appartamenti».

Ma Farenzena è vocata all’ottimismo, quanto meno alla fiducia. Prevede, comunque, un’estate rassicurante ed ecco perché si è rivolta ad esponenti della Regione per chiedere che si adoperino per consentire alle profughe dall’Ucraina di lavorare nell’accoglienza la prossima estate, dal momento che il personale lo si trova con il contagocce. È significativo, al riguardo, che il Rifugio Lagazuoi, ancora in piena attività invernale, abbia già diffuso un appello a possibili collaboratori per il ristorante. Una ricerca, si sa, che è in corso anche da parte di altri operatori. —