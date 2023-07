“Meno fondi per le strade oristanesi nel silenzio dei consiglieri regionali”

Oristano

La denuncia dell’ex rappresentante dem in via Roma, Antonio Solinas: “Cinque anni di definanziamenti”

“Opere importanti per lo sviluppo economico del territorio oristanese vengono ridimensionate o addirittura cancellate del tutto in un silenzio totale. In particolare da parte dei Consiglieri regionali di maggioranza del nostro territorio”. È la denuncia dell’ex consigliere regionale del Pd.

“In questi 5 anni abbiamo assistito a un continuo de-finanziamento di alcune opere che riguardavano il nostro territorio”, spiega Solinas, che ricorda come “con la Legge Finanziaria regionale del marzo 2015 fu autorizzata la contrazione di un mutuo di 700 milioni di euro per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche in diversi settori e in quel programma vennero inserite molte opere infrastrutturali che riguardavano la provincia di Oristano”.

Il riferimento dell’ex consigliere dem è in particolare ad alcune grandi opere.

“Il finanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione del nuovo tracciato della parte finale della strada Siamanna-Allai, compreso la realizzazione di un nuovo ponte all’ingresso di Allai, un tratto importantissimo nella previsione della trasversale sarda”, illustra Antonio Solinas. “Questi 10 milioni sono stati definanziati già da qualche anno e riprogrammati su base regionale. Per la provincia di Oristano sono stati finanziati solo 780 mila euro per la ristrutturazione di un municipio”.

Altro esempio: “5 milioni per i lavori del porticciolo di Torre Grande, definanziati per intero. Il comune di Oristano per mandare avanti il progetto ha dovuto ricorrere a fondi nazionali”.

“L’ultima, in ordine di tempo”, elenca ancora Solinas, “è l’approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 26/9 del 25 luglio 2023 nella quale viene rimodulato il finanziamento per il miglioramento della viabilità Oristano – Cabras – San Giovanni di Sinis, riducendo il finanziamento da 4 milioni a 1.400.000,00 euro”.

“Nella stessa deliberazione”, conclude l’ex consigliere regionale Solinas, “viene ridotto il finanziamento da 8.400.000,00 a 4 milioni di euro per il completamento della circonvallazione di Cuglieri”.