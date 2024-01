Mengoni a Cagliari non sfonda, nessun pienone alla Fiera e sorridono solo i fan: "Lo seguiamo ovunque"

Il pienone a Cagliari per Marco Mengoni non c’è stato. Il tetto delle ventottomila presenze non è stato nemmeno lontanamente sfiorato e lo stesso si può dire per la quota delle ventimila. Numeri, seppur non di molto, inferiori alle attese per il Capodanno 2024 organizzato dalla Giunta Truzzu. E alla fine, balletti sui numeri e polemiche a parte, chi festeggia sono soprattutto i fan. Una coppia di Oristano non ha preso i ticket gratuiti: “Abbiamo deciso all’ultimo dove passare il 32 dicembre, speriamo che ci facciano entrare”, dicono, mentre raggiungono a piedi l’ingresso di viale Diaz. Difficile, però, che siano riusciti a superare i varchi. Chi c’è riuscito sono Andrea e Sara, coppia di Modena: “Avevamo già fissato le vacanze a Cagliari, appena abbiamo saputo che c’era Mengoni abbiamo prenotato”, spiegano. Hanno già avuto modo di girare per il centro del capoluogo sardo, continueranno oggi e domani. “Mengoni ci piace, siamo stati al suo concerto anche a Bologna. I prezzi dei biglietti per l’aereo, alla fine, sono costati circa duecento euro”.

Presenti anche Renato Lai, 67 anni, e la moglie Licia Camboni, 65, direttamente da San Vito: “È mia moglie a essere fan principale di Marco Mengoni”, dice lui. E lei conferma: “Conosco le sue canzoni, mi piacciono tutte”. Un po’ di delusione solo per la location scelta, la Fiera: dal Capodanno prossimo, tsunami a parte, con la nuova via Roma si potrà tornare a ballare e divertirsi nel Largo Carlo Felice.