“Dopo aver ospitato alcuni eventi internazionali di padel, Cagliari sarà la sede di un nuovo evento sportivo di questa disciplina emergente: il torneo nazionale dedicato alla memoria di Giampiero Galeazzi, un grande giornalista che con la sua voce ha accompagnato tanti episodi importanti dello sport italiano. Un’ulteriore occasione di visibilità mediatica per la nostra Isola, che grazie ad un ricco programma di manifestazioni è riuscita a non interrompere la sua promozione neanche durante il difficile periodo dell’emergenza sanitaria”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la conferenza stampa di presentazione del 1° memorial “Giampiero Galeazzi” di padel maschile e femminile, riservato ai giornalisti, che si è tenuta nel Salone d’onore del Coni a Roma, alla presenza del presidente Giovanni Malagò, dei due figli del giornalista scomparso, Susanna e Gianluca, e della campionessa olimpica Josefa Idem. La manifestazione, organizzata dall’Unione stampa sportiva italiana, si terrà a Cagliari dal 22 al 24 aprile e vedrà anche la partecipazione di ex campioni dello sport e di protagonisti della televisione che durante la loro carriera hanno conosciuto il giornalista della Rai.

“Non è un caso che il Memorial si svolga in Sardegna, infatti Galeazzi era un grande amante dell’Isola, che frequentava regolarmente per le sue vacanze – ha aggiunto l’assessore Chessa – Grazie ai suoi colleghi e alle personalità che parteciperanno al torneo, l’Isola potrà godere di un importante ritorno sui media di tutta Italia, proseguendo il progetto legato alla promozione turistica: far diventare la Sardegna l’isola dello sport. Gli eventi sono un’ottima opportunità per destagionalizzare i flussi turistici, oltre a promuovere l’immagine nazionale e internazionale della Sardegna attraverso i valori positivi dello sport”.

L'articolo Memorial Galeazzi, Chessa: “Il padel a Cagliari come promozione turistica di tutta l’Isola” proviene da Casteddu On line.