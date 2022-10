Mele (Riformatori): “Troppi problemi per chi viaggia in bus. Il deposito Arst di Oristano è fatiscente”

Oristano La consigliera regionale chiederà la messa in sicurezza della struttura “Sono numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini della provincia di Oristano con le quali si denunciano gravi disservizi nella mobilità da parte dell’Arst, tra i quali costanti guasti dei mezzi, cambio di corse senza preavviso e accorpamenti delle stesse, con i quali si costringono i passeggeri, soprattutto studenti, a lottare per garantirsi un posto”. La denuncia arriva dalla consigliera regionale Annalisa Mele. L’esponente dei Riformatori sardi ha toccato diversi temi, focalizzandosi anche sulla situazione del deposito Arst di Oristano, da tempo fatiscente, e annunciando un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza. Non solo le criticità legate alle corse dei bus. “A questo si aggiunge la biglietteria dell’autostazione centrale di Oristano chiusa da diversi anni”, ha proseguito Mele, “e le difficoltà nei paesi, soprattutto per gli anziani, nell’acquisto dei biglietti online, in quanto il sistema è automatizzato e per biglietti cartacei prevede costi a carico dei gestori che non sono in grado di anticipare”.

Annalisa Mele

La consigliera regionale ha deciso di avviare una serie di sopralluoghi nelle sedi Arst del territorio, a partire dal deposito di Oristano. “Qui lo stato di degrado è evidente già dall’ingresso”, ha evidenziato Mele, sottolineando che “a primo impatto emergono sia lo stato pericolante dell’intero perimetro, sia la grande carenza di mezzi con un deficit del 70% circa: erano più i mezzi non funzionanti tra i pochi presenti”. “All’interno dell’edificio, sede degli uffici e servizi, la situazione si fa anche più grave”, ha detto ancora la consigliera della maggioranza: “preoccupanti crepe, pavimentazione a tratti distrutta, evidenti dislivelli e servizi igienico-sanitari indegni. In ragione di tutto ciò, oltre a garantire la prosecuzione dei sopralluoghi in tutta la provincia di Oristano, presenterò un’interrogazione in Consiglio regionale per sollecitare il raggiungimento di concrete soluzioni per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto ad avere un posto di lavoro sicuro e dignitoso”.

Lunedì, 31 ottobre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano