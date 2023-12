“Meglio Dare”: domani il “Miracolo di Natale” a Villamassargia, via alla raccolta di cibo e giocattoli

“Meglio Dare”: domani il “Miracolo di Natale” a Villamassargia, via alla raccolta di cibo a lunga conservazione, giocattoli, articoli per bambini da donare alle famiglie in difficoltà. L’appuntamento, al quale tutti sono invitati a partecipare, è per lunedì 18 dicembre in piazza Pilar dalle 9 alle 20. Previsto anche un momento magico di intrattenimento con sfilate di moda, spettacoli di danza e degustazioni gratuite di torrone, caldarroste e panettoni al cioccolato.

A Villamassargia le emozioni del “Miracolo di Natale”. E il Comune, per aprire i cuori a un gesto d’amore in grado di illuminare anche le feste delle persone che attraversano una fase buia, dà vita a un momento magico di sfilate di moda, spettacoli di danza e degustazioni gratuite. Il motto è “Meglio dare”. Per convincere gli abitanti a contribuire alla raccolta di beni (cibo a lunga conservazione, giocattoli, articoli per bambini) da donare alle famiglie in difficoltà.

L’appuntamento, al quale tutti sono invitati a partecipare, è per domani lunedì 18 dicembre in piazza Pilar dalle 9 alle 20. Nel pomeriggio i momenti di intrattenimento: modelli e modelle in passerella con gli abiti degli stilisti sardi e una degustazione gratuita di torrone fuso, formaggi e ricotta calda (si potrà assistere anche alla preparazione), poi caldarroste, panettone con fonduta di cioccolato e zucchero filato. L’obiettivo dichiarato è spingere tutta la comunità verso un atto concreto di generosità, per contribuire ad alleviare le sofferenze di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese.

Il “Miracolo di Natale” è un’iniziativa di beneficenza nata da un’idea di Gennaro Longobardi e patrocinata dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, la Caritas e l’Arcidiocesi di Cagliari . Il paese di “S’Ortu Mannu” è tra i comuni precursori di questo progetto di solidarietà.

«A nome di tutta l’Amministrazione ringrazio la cittadinanza tutta e ogni singola persona che ha contribuito con una donazione», dichiara Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, «per far sì che si rinnovi il Miracolo di Natale. Grazie a Gennaro Longobardi che ci coinvolge ogni anno in questo grande evento solidale».

«Il più grande atto del cuore è fare del bene e dare senza chiedere nulla in cambio se non un sorriso», dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Events, esperte in promozione di progetti locali e curatrici dell’animazione natalizia di Villamassargia, «per questo abbiamo voluto inserire durante questo importantissimo appuntamento, che si ripete ormai da 27 anni, un po’ di leggerezza e felicità attraverso una sfilata di moda di abiti realizzati da stilisti sardi e deliziose degustazioni in piazza».

«Il 18 sarà la giornata conclusiva del Miracolo di Natale 2023», sottolinea Marco Mandis

assessore alle Politiche sociali di Villamassargia, «doverosi ringraziamenti vanno a tutti i commercianti che hanno partecipato, alle scuole di Villamassargia (dall’infanzia alla secondaria di I grado) ma soprattutto a tutte le associazioni del nostro paese che hanno indistintamente lavorato, assieme, ogni giorno, per garantire la raccolta. Un lavoro di squadra che a prescindere dal risultato è una vittoria, perché conferma una volta di più, quanto sia forte il senso di comunità nel nostro paese nonostante gli aumenti di tutto il comparto alimentare».