Sono sei i feriti, estratti dalle lamiere delle quattro automobili rimaste coinvolte nel tamponamento a catena sulla 195 Rac, a circa tre chilometri da Cagliari. Quattro donne sono rimaste ferite: tre di loro sono state portate al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato in codice giallo e la quarta, con i suoi due figli, anche loro in codice giallo, al Brotzu. Le macchine hanno subìto danni pesanti e, a causa del violento tamponamento, sono andate totalmente distrutte. I vigili del fuoco hanno dovuto fare un grosso lavoro per tirare fuori tutte le persone e affidarle, in totale sicurezza, ai medici del 118, arrivati a sirene spiegate con ben quattro ambulanze. I piccoli stanno bene, idem gli adulti: i soccorritori hanno deciso di trasportarli all’ospedale per motivi, ovvi, di sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la polizia Stradale e la polizia Locale: gli agenti hanno atteso l’arrivo dei carro attrezzi per fare spostare tutte le auto rimaste coinvolte nell’incidente e liberare la strada.

Per circa due ore, tantissimi automobilisti sono rimasti imbottigliati e solo dopo un’ora e mezza hanno potuto fare inversione e raggiungere il viale Elmas, liberando ulteriormente il tratto della strada teatro dell’incidente.

