Mega polo sportivo col primo discount di Monserrato: via ai lavori

Monserrato – Al via i lavori per la realizzazione del mega polo commerciale e sportivo: ruspe e operai in azione in via dell’Argine e Campo San Mauro dove sorgerà il primo discount in città. Una riqualificazione generale di un’area in standby da troppo tempo: un questi giorni sono iniziati gli interventi “che vedranno la realizzazione di un polo sportivo con campi da padel e calcetto, club house, rivisitazione dell’assetto viario circostante ed edificazione del primo discount in area monserratina – spiega il sindaco Tomaso Locci – tanti servizi, nuova occupazione imprenditoriale e dipendente, rilancio del commercio, parcheggi, nuovi centri per attività sportive, collegamento col parco magico adiacente all’interno di un progetto di riqualificazione urbana di un contesto ereditato in stato di abbandono dalle precedenti amministrazioni”. Un’operazione pressoché a costo zero per il Comune: infatti, dopo numerose interlocuzioni con i privati che, progetto dopo progetto, è da anni che propongono la messa in dimora di un discount, si è giunti all’accordo che tutta l’area circostante sarebbe dovuta essere oggetto di interventi mirati e specifici per creare servizi e intrattenimenti per i cittadini a carico della ditta. Non solo un supermercato con prezzi più calmierati rispetto ai negozi tradizionali, quindi, bensì anche una serie di benefici per tutta la comunità. “Tanti cantieri aperti, altrettanti chiusi e tante opere già al servizio della nostra comunità, grazie ad un’amministrazione e ad una compagine di maggioranza di stampo civico che non guarda ai colori delle bandiere, ma solo ad un sano e rispettoso utilizzo delle risorse per il bene della collettività”.