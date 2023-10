Mega piantagione di marijuana a Sestu, in 7 alla sbarra: nuovo round in tribunale a novembre

Sono 7 le persone finite alla sbarra al tribunale di Cagliari per i reati di produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti. La scoperta da parte dei carabinieri di una maxi piantagione di marijuana, migliaia di piante all’interno di capannone dell’azienda agricola Su Canapardu di Sestu, risale al 2021. A finire nel registro degli indagati e dei rinviati a giudizio il 50enne quartese Riccardo Aliberti, amministratore al 50% della società agricola (difeso dall’avvocato Teresa Camoglio), il suo socio legale rappresentante Francesco Spiga, 48 anni, residente a Sestu (difeso dall’avvocato Maurizio Scarparo), insieme al 47enne di Quartu Marco Atzori (tutelato dal legale Fausto Argiolas che segue anche il 47enne quartese Riccardo Frau), Alessandro Lai, classe 1991, tutelato dalla legale Rita Murgia, che segue anche un altro sestese, Simone Lai di 42 anni e il trentacinquenne Antonio Giuseppe tatti.

Oggi sono arrivate le notifiche da parte del giudice Luca Melis. Il 15 novembre nuovo round per tutti in tribunale, per la scelta del rito.