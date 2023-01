Siapiccia

Il sindaco di Siapiccia e presidente dell’Unione dei Comuni del Tirso Deidda cerca soluzioni

Il lenzuolo è corto è non è una novità. Ma per gli oltre 1500 pazienti di Siapiccia, Siamanna e Villaurbana che con il trasferimento del dottor Aldo Rizzetto a Uras (suo paese d’origine, dove tirano un sospiro di sollievo) rimangono senza assistenza, è solo vuota retorica. Da oggi non sapranno a chi rivolgersi nel caso di problemi di salute e nemmeno per semplici ricette o impegnative. O ancora per richiedere giorni di malattia.

“La situazione è drammatica”, commenta Raimondo Deidda, sindaco di Siapiccia e neo-eletto presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. “Parliamo di persone avanti con gli anni. E sono senza medico. Non sono più pazienti ma – e so di utilizzare una parola forte – ormai sono carne da macello”.

“Non si possono lasciare pazienti senza sostituto in balia di loro stessi”, continua Deidda, spiegando che il servizio di guardia medica anche per i suoi concittadini è attivo a Villaurbana.

“Perchè non si usano questi medici anche per attività diurna?”, si domanda il primo cittadino di Siapiccia. “Per prescrizioni di visite mediche o certificati di malattia? Perchè non autorizzarli?”.

Deidda ha già avuto interlocuzione con la Asl di Oristano: “Ho sentito il direttore generale che mi ha informato che stanno valutando soluzioni, ma non nell’immediato”.

Raimondo Deidda ha investito del problema anche i colleghi degli altri due paesi rimasti scoperti: Villaurbana e Siamanna.

“Agiremo autonomamente e anche insieme”, spiega Deidda. “Coordineremo le azioni con spirito di collaborazione e non contrapposizione. Magari cercando anche soluzioni tampone, in attesa di quelle definitive”.

“Ancora non è successo ma immagino che i concittadini ci chiederanno di fare qualcosa”, continua il sindaco di Siapiccia. “Non voglio additare nessuno, ormai il sistema è al collasso. È una problema strutturale che non può arginare da solo nemmeno il direttore generale dell’Asl”.

Raimondo Deidda si è detto pronto anche a cercare la collaborazione dei sindaci dell’Unione, che dal 28 dicembre scorso lo vede alla presidenza: “Convocherò l’assemblea e chiederò anche la loro collaborazione per cercare di utilizzare tutti i canali possibili”.

“È una partita da giocare tutti insieme”, conclude Deidda.