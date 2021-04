Medico provvisorio per Simaxis? Quattrocento assistiti attendono

Lo ha reso noto il sindaco del paese, Giacomo Obinu: “Ho ricevuto nei giorni scorsi una chiamata dal commissario Cossu e ci attiveremo presto per raccogliere i nominativi e farli avere alla Assl”, ha precisato il primo cittadino di Simaxis. “Contatteremo i nostri concittadini attraverso il bando, i canali social, ma anche personalmente per assicurarci di raggiungere tutti”.

Il Comune di Simaxis dovrà fornire alla Assl un elenco dei circa 400 cittadini sprovvisti del medico di base, dopo il pensionamento dei professionisti che operavano nel paese. Un documento che andrà consegnato agli uffici della Assl per l’attivazione della procedura di un medico sostitutivo, in attesa del bando che doterà definitivamente il paese dell’importante figura di cura.

Anche per l’assegnazione di un medico provvisorio la procedura prevede un avviso pubblico al quale i professionisti in possesso dei requisiti dovranno fare domanda. Un iter che per alcuni paesi del nuorese nei quali i medici andranno in pensione nei prossimi mesi è già stato avviato, con la pubblicazione degli avvisi nell’albo pretorio dell’Ats Sardegna.

“Confidiamo in tempi rapidi per la risoluzione del problema”, ha concluso il sindaco sottolineando l’importanza che i propri concittadini dispongano del servizio del medico di base all’interno del paese.

Fonte: Link Oristano

