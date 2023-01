Allai

La denuncia di una lettrice

“Il nostro medico di base è andato in pensione, esercitava in tre paesi. Non abbiamo un sostituto e non ci sono medici che abbiano posti liberi”. La denuncia arriva da una lettrice che risiede ad Allai. Nel Barigadu la carenza di medici di famiglia è sempre più critica.

“Per la prescrizione medicinali o di visite o urgenze ci hanno consigliato di recarci in Pronto soccorso oppure alla guardia medica”, denuncia ancora la lettrice, “e se non si hanno fogli dello specialista, ricette non te ne fanno”.

Martedì sera, intorno alle 19.30, l’autrice della segnalazione è stata così costretta a recarsi dalla guardia medica. “Arriva l’influenza e a quanto pare non è una passeggiata di salute”, aggiunge la lettrice, “per questa ragione sono andata a Samugheo. Dista 10 chilometri da Allai, tra curve e tornanti pericolosi, specialmente al buio. Ho trovato una decina di persone in fila al freddo, tra cui alcuni anziani, e la guardia medica apriva alle 20. Sono andata via alle 22.30, dopo essere stata visitata”.

“Ma dei farmaci prescritti”, conclude la donna, “nessuna traccia in farmacia, non si trovano. Per quanto possiamo andare avanti così? È possibile che il medico di guardia che prescrive ricette non sappia che alcuni farmaci non si trovano?”.

