Medico e infermiere salvano da un infarto un loro invitato al matrimonio

La festa, la paura e il lieto fine. È stato particolarmente fortunato l’invitato 69enne al matrimonio di Andrea Soriano e Sara Pattarozzi, infermiere e medico del 118 che hanno celebrato il loro giorno più bello a Montorso, una frazione di Pavullo in provincia di Modena.

Una festa bellissima, tutto immerso nel verde che poteva trasformarsi in un vero dramma quando l’invitato ha iniziato a sentirsi male. Ad intervenire immediatamente in suo soccorso proprio gli sposi e altri loro colleghi presenti al matrimonio.

Il loro lavoro in sinergia ha letteralmente salvato la vita all’uomo: «Facciamo questo lavoro e ci è sembrato normale intervenire. Una signora ci ha avvertiti che l’uomo non stava bene così l’ho fatto sdraiare e in mia presenza si è verificato l’arresto cardiaco», ha dichiarato Sara al Corriere della Sera.«Ma i protagonisti non siamo stati solo io e mio marito. È stato un vero e proprio lavoro di squadra quello che ha permesso di ottenere un risultato positivo. Di fronte all’arresto cardiaco ognuno dei tanti sanitari e medici presenti ha fatto la sua parte. Io mi sono occupata delle vie aeree, mio marito dei farmaci e dell’accesso venoso. Parallelamente due medici del 118 di Pavullo e Modena sono accorsi, uno ha praticato il massaggio cardiaco e l’altro ha portato la borsa medica che aveva in macchina che ha permesso di prestare i primi soccorsi, aiutato da altri infermieri e autisti del 118. Una collega di Cesena ha effettuato un’ottima anamnesi permettendo di ricostruire le informazioni e capire che la causa dell’arresto poteva essere un infarto».

Fondamentale, come dovrebbe essere in ogni luogo pubblico, anche la presenza del defibrillatore , usato sapientemente dal personale sanitario presente: «Provvidenziale anche l’intervento degli autisti e degli infermieri 118 che hanno contattato l’elisoccorso e, dopo aver trasportato il paziente al vicino campo da calcio, lo hanno caricato sull’elicottero verso l’ospedale di Baggiovara. Tutto è andato per il meglio. Martedì mattina siamo andati a trovarlo, sveglio e in buone condizioni in reparto» – ha concluso la sposa, che ricorderà il suo matrimonio con un’emozione ancora più speciale.